Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал день, когда ему предъявили обвинения в суде и временно арестовали, «лучшим в истории».

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, арест и обвинения положительно сказались на его планах по участию в президентских выборах в 2024 году. «Мои рейтинги никогда не были так высоки, было собрано 10 миллионов долларов на [предвыборную] кампанию, а закончился день очень важной речью», — пояснил экс-президент США.

Большое жюри присяжных в Нью-Йорке 30 марта проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Во вторник, 4 апреля Трамп был арестован примерно на два часа, после чего был освобожден и вылетел в штат Флорида, где выступил с речью.