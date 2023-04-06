Мать забрала Машу Москалеву

Мать школьницы Маши Москалевой, отец которой осужден на два года лишения свободы за дискредитацию армии, забрала ее из социально-реабилитационного центра, сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Львова-Белова рассказала в телеграм-канале,что поговорила с Машей, которая сначала не хотела к матери, но потом ее мнение изменилось.

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по ее требованию. Мама на данный момент не ограничена в основных правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор на временное содержание ребенка в учреждении», — отметила детский омбудсмен.

Маша и Алексей Москалевы

Шестиклассница из Ефремова Маша в апреле 2022 года нарисовала на уроке ИЗО картинку с антивоенным лозунгом, флагами России и Украины. После этого силовики обратили внимание на семью: сначала отца Алексея Москалева оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках».

Мужчина, по сообщению СК по Тульской области, не остановился. Было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии. На время следственных действий Машу поместили в приют, отца отправили под домашний арест, но девочку не вернули.

28 марта Ефремовский межрайонный суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста. 30 марта его задержали в Минске. Где он находится сейчас, неизвестно.

Мать Маши Ольга Ситчихина сама отправила заявление, чтобы ее передали в приют. Женщина живет в Тамбовской области вместе со старшей дочерью и мужем, работает в охране.