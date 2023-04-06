Французские «Три мушкетера» выходят в прокат в России

Французская версия фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян» выходит в российский прокат в четверг, 6 апреля.

В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции, говорится в синопсисе будущей картины.

Роль Д’Артаньяна сыграл актер Франсуа Сивиль, знакомый зрителям по романтической комедии «Поменяться местами». Известный актер Венсан Кассель сыграл Атоса. Роль Арамиса у Ромена Дюриса, а Портос — Пио Мармай.

Режиссером фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян» стал Мартин Бурбулон, который также занимается работой над фильмом «Три мушкетера: Миледи» с Евой Грин.

Ранее, в марте, в мировой прокат вышла британская версия «Трех мушкетеров», где роль Д’Артаньян сыграл темнокожий актер Малакай Пуллар-Лачман.