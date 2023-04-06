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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина получила американский ЗРК Avenger

Источник:
Sibnet.ru
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Американский зенитно-ракетный комплекс M1097 Avenger встал на боевое дежурство в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

«Защита воздушного пространства Северной операционной зоны усилена вооружением, предоставленным странами-членами НАТО. Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве», — написал Наев в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские военные прошли в Германии обучение на зенитно-ракетные комплексы. Наев назвал эту систему «хорошей и эффективной».

Американский ЗРК M1097 Avenger
Американский ЗРК M1097 Avenger
Фото: Wikimedia

M1097 Avenger — комплекс ближнего действия на шасси армейского внедорожника HMMWV. Разработан американской компанией Boeing Aerospace Company совместно с General Electric. Принят на вооружение в 1990 году. 

Avenger предназначен для поражения воздушных целей на высотах до 3,8 километра и дальностях до 5,5 километра. Оснащен четырьмя ракетами FIM-92 Stinger, пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Наведение производится с помощью РЛС и тепловизора.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

GammiPluh

какой же ты убогий, ну в конце то концов