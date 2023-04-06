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Попытки сжечь рубль «ускорили кончину» Запада

Источник:
National Interest
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Банкноты номиналом 2000 рублей
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Антироссийские санкции обернулись против Запада и только укрепили экономику России, уверен обозреватель американского издания National Interest Брайан Патрик Болджер.

«Стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху», — пояснил Болджер.

По его словам, тяга к валютам, обеспеченных природными ресурсами, усилилась. Запад же, обложив санкциями российские энергоносители и золото, «ускорил свою собственную кончину».

За последние полгода рубль укрепился, а «двойным ударом» стало решение Москвы продавать нефть и золото за российскую валюту, отметил Болджер.


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