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Сербия проведет на своей территории учения НАТО

Источник:
ТАСС
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Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Сербия проведет учения «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран НАТО, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры.

Тактические учения состоятся с 16 по 30 июня в Республике Сербия вместе с несколькими странами-партнерами, с которыми сербская армия Сербии участвует в многонациональных операциях.

«Причина принятия такого решения — в исполнении взятых Республикой Сербией на себя обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях», — сообщает Минобороны Сербии.

В этой связи маневры исключены «Платиновый волк» из действующего моратория на планирование, подготовку и проведение учений с иностранными партнерами в стране и за границей.

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Оборона #Армия #Мир
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