Сербия проведет на своей территории учения НАТО

Сербия проведет учения «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран НАТО, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры.

Тактические учения состоятся с 16 по 30 июня в Республике Сербия вместе с несколькими странами-партнерами, с которыми сербская армия Сербии участвует в многонациональных операциях.

«Причина принятия такого решения — в исполнении взятых Республикой Сербией на себя обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях», — сообщает Минобороны Сербии.

В этой связи маневры исключены «Платиновый волк» из действующего моратория на планирование, подготовку и проведение учений с иностранными партнерами в стране и за границей.