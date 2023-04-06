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Украинский самолет упал в Брянской области

Источник:
ТАСС
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Фото: FlickrdeChato / Attribution-ShareAlike License

Легкомоторный украинский самолет потерпел крушение в Брянской области, пограничники задержали пытавшегося скрыться пилота, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

«Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, А-22 «Летучая лисица» летел в сторону нефтепровода «Дружба», пишет телеграм-канал Mash. На его борту могла находиться бомба. Отмечается, что задержанный пилот уже пересекал российскую границу с боевыми задачами.

В отношении пилота проводится разбирательство, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

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