Госдума подготовила законопроект о выходных с 1 по 9 мая

Законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода внесен в Госдуму. Авторами документа стали депутаты из фракции «Новые люди».

Вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков уточнил, что законопроект предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников. Для этого предлагается внести изменения в статью 112 Трудового кодекса.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — отметил он.

В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, не потребует увеличение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы России.