Советник Зеленского пообещал искоренить в Крыму «все русское»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, а также искоренить в Крыму «все русское».

«Мы точно за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало, шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму», — заявил Подоляк, подчеркнув при этом, что это «математически выверенный оптимизм».

Также Подоляк заявил, что Украина собирается снести Крымский мост и искоренить на полуострове «все русское». «Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское», — сказал советник Зеленского.

По его словам, многие крымчане должны «получить юридическое наказание за то, что они сменили паспорт Украины на Россию». Подоляк добавил, что те, кто не согласятся жить по украинским правилам, должны будут уехать.