Путин упрекнул США в поддержке цветных революций

Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил президент Владимир Путин. Он раскритиковал политику Соединенных Штатов по поддержке цветных революций, которая в итоге привела к нынешнему кризису на Украине.

«Отношения РФ и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

В церемонии участвовала новый американский посол Линн Трейси. Обращаясь к ней, Путин отметил, что использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций в конечном итоге привела к украинскому кризису, а также дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.

Президент напомнил, что Москва «всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела».