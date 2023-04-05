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Путин упрекнул США в поддержке цветных революций

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин, послание федеральному собранию 2023
Фото: © Sibnet.ru

Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил президент Владимир Путин. Он раскритиковал политику Соединенных Штатов по поддержке цветных революций, которая в итоге привела к нынешнему кризису на Украине.

«Отношения РФ и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

В церемонии участвовала новый американский посол Линн Трейси. Обращаясь к ней, Путин отметил, что использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций в конечном итоге привела к украинскому кризису, а также дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.

Президент напомнил, что Москва «всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела».

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Политика #Мир #Россия
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xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

mosquito__2010

Империя лжи на то и империя лжи что бы обманывать, грабить и убивать с целью наживы. США - есть бесовское...

AK47PROSecurity

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М. Алейников

Куда пойдут деньги остается только гадать. А на вопрос где должны брать деньги население остается открытым.