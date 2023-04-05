Мультфильм «Шрек» получил продолжение

Киностудия DreamWorks займется продолжением мультфильма про
Шрека, пока работа находится на начальной стадии производства, сообщил
творческий партнер студии Крис Меледандри.
«Мы ожидаем, что актеры вернутся. Переговоры начинаются уже
сейчас, и все признаки того, что мы получили, говорят о том, что актеры с
огромным энтузиазмом ждут возвращения»,— цитирует Variety Меледандри.
Новый мультфильм станет пятой историей про Шрека. Первая часть франшизы вышла в 2001 году.
Возобновление работы над новой частью связано с успехом мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание», который собрал в прокате почти 500 миллионов долларов.