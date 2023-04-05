Просроченным лекарствам нашли применение

Российский экологический оператор предложил Минздраву создать систему централизованного сбора просроченных препаратов и блистеров от использованных лекарств. Их планируется собирать в специальных контейнерах в больницах, поликлиниках и аптеках.

Собранные отходы будут направляться на переработку. Сейчас блистеры, просроченные лекарства и другие медицинские отходы относятся к бытовым, так как образованы вне медицинского или фармацевтического учреждения и не касаются производства.

В связи с этим ненужные и просроченные медикаменты выбрасываются с мусором или сливаются в канализацию, нанося колоссальный вред окружающей среде, человеку и животным, отмечает ведомство.

Для запуска новой централизованной сети сбора использованных лекарств и медикаментов потребуется внести изменения в санитарные правила и нормы СанПиНа. Переработку могут взять на себя предприятия в создаваемых по всей стране экопромышленных парках.