Кремль отказался комментировать обвинения Трампу

Официальный Кремль «не вправе» комментировать дело экс-президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва не считает допустимым вмешиваться в дела Вашингтона.

«Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать»,— сказал официальный представитель Кремля.

Накануне окружной судья Манхэттена предъявил обвинения Трампу, его заподозрили в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Это первый случай в истории США, когда бывший президент обвиняется по уголовным статьям.

Сам экс-президент назвал уголовное дело против него «вмешательством в выборы». Следующее предварительное заседание по делу пройдет 4 декабря.