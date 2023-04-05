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Российские танки получат новейшую активную защиту

Источник:
ТАСС
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские танки типа Т-90 и Т-80 получат комплекс активной защиты «Арена-М», сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Другая бронетехника также может оснащаться данным комплексом, однако для этого потребуются доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники, отмечается в сообщении компании.

Комплекс активной защиты «Арена-М» представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет.

В комплекс входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия.

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Оборона #Оружие #Армия
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