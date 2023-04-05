Российские танки получат новейшую активную защиту

Российские танки типа Т-90 и Т-80 получат комплекс активной защиты «Арена-М», сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Другая бронетехника также может оснащаться данным комплексом, однако для этого потребуются доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники, отмечается в сообщении компании.

Комплекс активной защиты «Арена-М» представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет.

В комплекс входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия.