Сбежавший Усс поставил итальянский суд в трудное положение

Кассационный суд Италии не сможет пересмотреть решение об экстрадиции в США Артема Усса, если в судебном порядке будет удостоверено, что он находится за пределами этой страны, сообщил один из адвокатов российского сына губернатора Красноярского края Александра Усса.

«После получения апелляции у суда будет шесть месяцев для принятия решения, если только в ближайшие несколько дней или месяцев не появится процессуальная уверенность в том, что Усс находится за пределами итальянской территории. В этом случае, к сожалению, суд не сможет принять решение по существу и должен будет вынести приговор о несоответствии», — сказал ТАСС адвокат.

Как Усс сбежал из Италии

Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста в пригороде Милана, где ожидал экстрадиции в США. По словам Усса, он совершил побег «вынужденно» из-за неверия в объективность правосудия в Италии.

Спустя несколько дней он сообщил, что находится в Москве, благодаря неким «сильным и надежным» людям. Он добровольно пришел в следственный департамент МВД России.

Российский суд объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денег в особо крупном размере. Россия требовала его выдачи, как и США. В России Усса отпустили под подписку о невыезде.

Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвинили его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

21 марта 2023 года итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США. 23 марта он сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Итальянские СМИ утверждали, что побег организовали его сообщники.