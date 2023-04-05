Заявление о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином не более чем риторический прием, заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун.

«(Дружба) без ограничений» — это не что иное, как риторика», — цитирует Фу Цуна The New York Times. Так посол прокомментировал прошлогоднюю декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, — и не оказывает военную поддержку Москве.

Посол добавил, что Пекин не выступал с осуждением военной операции, так как понимает обвинения России в адрес НАТО, а власти Китая считают, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.

Совместное заявление лидеров двух стран, в котором говорилось, что дружба между Россией и Китаем «не имеет границ», а в сотрудничестве «нет запретных зон», было подписано после визита президента России Владимира Путина в Китай в начале февраля прошлого года.