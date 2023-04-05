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Cisco перед уходом из России уничтожила все запчасти

Источник:
ТАСС
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Фото: DennisM2 / Public Domain Dedication (CC0)

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года уничтожил свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Решение об утилизации приняли в августе 2022 года из-за прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. В основном были уничтожены запчасти, а также IT-оборудование.

Российская дочка Cisco в основном занималась обслуживанием оборудования. В марте 2022 года головная компания Cisco Systems приняла решение о приостановке всех продаж в России, а в июне того же года — о закрытии бизнеса и об уходе с российского рынка.

Американская компания Cisco специализируется на сетевых технологиях, магистральной маршрутизации, облачных вычислениях. В ассортименте продукции присутствуют маршрутизаторы, коммутаторы, решения для IP-телефонии, точки доступа Wi-Fi.

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Топ комментариев

xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

mosquito__2010

Империя лжи на то и империя лжи что бы обманывать, грабить и убивать с целью наживы. США - есть бесовское...

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.