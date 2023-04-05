Власти выступили за восстановление б/у автозапчастей

Власти собираются создать индустрию по восстановлению б/у автозапчастей, это поможет преодолеть дефицит запчастей, который возник в России из-за ухода иностранных производителей.

Правительство поручило Минэку, Минфину и Минпромторгу рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Дениса Мантурова. Такая же инициатива обсуждалась на заседании Совета Федерации.

«Понятно, что б/у тормозные колодки использоваться не могут, но фары — вполне», — пообещал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Для создания новой индустрии потребуется принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих и сформировать требования к предприятиям для восстановления запчастей. Планируется создать правила маркировки таких деталей и обязать автопроизводителей раскрывать сервисную и техническую документацию.

Чаще всего при ремонте после аварии меняют задний и передний бампер, следует из данных Российского союза автостраховщиков. К часто ремонтируемым также относятся двери, крышки капота и багажника, бамперы, зеркала, крылья и световые приборы (фары, фонари).