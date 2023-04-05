Костенко рассказала, как отбила Тарасова у Бузовой

Модель Анастасия Костенко впервые рассказала, как завязался ее роман с футболистом Дмитрием Тарасовым. Это случилось, когда он был женат на Ольге Бузовой.

Костенко опубликовала в соцсети историю того, как она сошлась с Тарасовым. Сначала ради шутки она сфотографировалась на фоне огромного плаката с изображением футболиста и Ольги Бузовой. А уже потом познакомилась с будущим мужем в общей компании друзей.

«Когда я показала (Тарасову) фото, спустя шесть лет знакомства, шутил: "Ах ты конспираторша. Охотилась за мной!" И обратное не докажешь же», — написала Костенко.

Модель рассказала, что знала о семейном статусе Тарасова. Но однажды они разговорились, и она увидела «насколько подавлен был Дима».

В какой-то момент Тарасов признался Костенко, что принял серьезное решение относительно отношений с Бузовой. Модель тогда подумала, что это «классическая фраза женатого мужчины, который хочет ее добиться».

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Модель родила футболисту троих детей: двух девочек и мальчика.