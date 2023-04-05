НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Костенко рассказала, как отбила Тарасова у Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Фото: © телеграм-канал Анастасии Костенко

Модель Анастасия Костенко впервые рассказала, как завязался ее роман с футболистом Дмитрием Тарасовым. Это случилось, когда он был женат на Ольге Бузовой.

Костенко опубликовала в соцсети историю того, как она сошлась с Тарасовым. Сначала ради шутки она сфотографировалась на фоне огромного плаката с изображением футболиста и Ольги Бузовой. А уже потом познакомилась с будущим мужем в общей компании друзей.

«Когда я показала (Тарасову) фото, спустя шесть лет знакомства, шутил: "Ах ты конспираторша. Охотилась за мной!" И обратное не докажешь же», — написала Костенко.

Модель рассказала, что знала о семейном статусе Тарасова. Но однажды они разговорились, и она увидела «насколько подавлен был Дима».

В какой-то момент Тарасов признался Костенко, что принял серьезное решение относительно отношений с Бузовой. Модель тогда подумала, что это «классическая фраза женатого мужчины, который хочет ее добиться».

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Модель родила футболисту троих детей: двух девочек и мальчика.

Еще по теме
Певица МакSим послушалась фанатов и отменила концертный тур
Галустян получил гражданство Армении и объяснился в любви к России
Shaman стал стариком из‑за патриотичных песен
Вайкуле назвала условие для уважения Путина
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»
Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
Российский спецназ устроил «Судный день» солдатам ВСУ
Бывшие военные из США предположили, куда сбежит Зеленский
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Топ комментариев

xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

mosquito__2010

Империя лжи на то и империя лжи что бы обманывать, грабить и убивать с целью наживы. США - есть бесовское...

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.