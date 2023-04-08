Как покрасить яйца на Пасху: цвета и узоры

Покрасить яйца на Пасху в разные цвета и сделать узоры можно самостоятельно — с помощью натуральных и подручных средств.

В главный православный праздник Пасху принято биться окрашенными и освященными в храме яйцами (яйцо — символ гроба и воскресения Христа). Но красить яйца принято не в день Пасхи, а заранее — в Чистый четверг или Страстную субботу (дни, когда яйца освящают в храмах вместе с куличами).

Как получить разные цвета яиц?

Существует традиция красить яйца в красный цвет — символ возрождения верующих «кровью Христа». Натуральный краситель для получения темно-красного цвета яиц дешевый и простой — луковая шелуха. Как красить яйца в шелухе знают практически все. Нужно сварить шелуху, настоять отвар и опустить в него уже вареные яйца.

В другие цвета яйца можно покрасить с помощью природных красителей. Желтый цвет даст молотая паприка, зеленый — сок шпината, голубой — краснокочанная капуста, коричневый — растворимый кофе, розовый — сок свеклы, а фиолетовый — толченая клюква.

Последние годы стало модно красить яйца Пасху с помощью каркаде, получается космический рисунок от голубого до фиолетового цвета.

Натуральные красители безопасны. А чтобы получить отличающиеся оттенки, нужно просто выдерживать яйца разное количество времени: чем дольше, тем темнее. Очень удобно оставлять отваренные яйца в таких красителях на ночь, чтобы утром получить результат.

Если просто цветные яйца кажутся скучными, можно добавить узоры. Для их создания не обязательно покупать специальные наборы для декора — можно использовать подручные вещи.

Например, для получения узора можно обмотать яйца сеткой, кружевами или привязать рис с помощью марли.

Как варить и красить яйца. Лайфхаки

Для окрашивания лучше взять белые яйца, тогда цвета получатся более чистые.



для окрашивания коричневых яиц лучше выбирать красители потемнее — луковую шелуху, каркаде. Розовые или желтые цвета могут получиться еле заметными.



Чтобы скорлупа яиц не трескалась при варке, их надо достать из холодильника минимум за полчаса и дать согреться до комнатной температуры.

Чтобы краска лучше ложилась на скорлупу, перед окрашиваниям яйца следует промыть с содой.

Отваривать яйца лучше с небольшим количеством соли, это тоже поможет избежать трещин.

После того, как яйца окрасились, их вынимают из емкости с красителем, сушат на тарелке, а затем протирают салфеткой с небольшим количеством растительного масла для красивого блеска.