Вышел трейлер фильма «Барби» с Робби и Гослингом

Warner Bros. Pictures опубликовал новый тизер-трейлер
фильма Греты Гервиг «Барби», который выйдет в мировой прокат
21 июля.
В фильме расскажут о жизни в Барби-Лэнде —
жизнерадостном мире, где живут куклы компании Mattel. Там едва ли
не каждую девушку на улице зовут Барби. Кроме того, город населяют
многочисленные Кены.
Однако однажды Барби в исполнении Марго Робби решает
отправиться за пределы Барби-Лэнда. С какой целью героиня покидает
родные места, трейлер не раскрывает. Вместе с Барби в реальный
мир уезжает и Кен в исполнении Райана Гослинга.
Помимо Робби и Гослинга в фильме снялись Америка
Феррера, Кейт МакКиннон, Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма
Маки, Шэрон Руни, Джон Сина, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс, Майкл Сера,
Кингсли Бен-Адир, Лю Сыму, Ариана Гринблатт, Скотт Эванс, Джейми Деметриу,
Дуа Липа.
Мировая премьера «Барби» запланирована на 21 июля, но в российский прокат картина официально не выйдет.