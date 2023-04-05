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Вышел трейлер фильма «Барби» с Робби и Гослингом

Источник:
Sibnet.ru
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Warner Bros. Pictures опубликовал новый тизер-трейлер фильма Греты Гервиг «Барби», который выйдет в мировой прокат 21 июля.

В фильме расскажут о жизни в Барби-Лэнде — жизнерадостном мире, где живут куклы компании Mattel. Там едва ли не каждую девушку на улице зовут Барби. Кроме того, город населяют многочисленные Кены.

Однако однажды Барби в исполнении Марго Робби решает отправиться за пределы Барби-Лэнда. С какой целью героиня покидает родные места, трейлер не раскрывает. Вместе с Барби в реальный мир уезжает и Кен в исполнении Райана Гослинга.

Помимо Робби и Гослинга в фильме снялись Америка Феррера, Кейт МакКиннон, Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни, Джон Сина, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс, Майкл Сера, Кингсли Бен-Адир, Лю Сыму, Ариана Гринблатт, Скотт Эванс, Джейми Деметриу, Дуа Липа.

Мировая премьера «Барби» запланирована на 21 июля, но в российский прокат картина официально не выйдет.

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Топ комментариев

xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

mosquito__2010

Империя лжи на то и империя лжи что бы обманывать, грабить и убивать с целью наживы. США - есть бесовское...

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.