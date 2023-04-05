Омский суд запретил кошке перемещаться по квартире

Пенсионер через суд добился, чтобы кошка соседки по квартире не заходила в его комнату, сообщает пресс-служба главного управления службы судебных приставов по Омской области.

72-летний омич — один из собственников двухкомнатной квартиры. С 38-летней соседкой они ссорились из-за того, где чья собственность в общей жилплощади. Из-за этого он подал иск в суд.

В суде они нашли компромисс и заключили мировое соглашение. По нему женщина согласилась убрать одну полку в ванной и не давать своей кошке ходить в комнату соседа. А пенсионер разрешил оставить женщине холодильник и шкаф на кухне.

Но кошка продолжала гулять, где ей вздумается, и пенсионер вызвал судебного пристава. Тот рассказал женщине о возбуждении исполнительного производства и потребовал ограничить питомца в передвижении.

Женщина, поняв, что ее могут оштрафовать, «ограничила передвижение кошки по квартире». Сосед согласился, что его требование исполнено.