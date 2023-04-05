Япония задумалась о бомбоубежищах

Власти Японии рассмотрят законопроект о строительстве бомбоубежищ на случай потенциального конфликта, заявил депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэидзи Фуруя.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы с тех пор считали само собой разумеющимся, больше не соответствует действительности. Мир сильно изменился», — сказал Фуруя в интервью Bloomberg News.

Токио может принять такое решение на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и запусков ракет Северной Кореей.

В крупных японских городах есть обширная сеть метро, которую можно использовать для гражданской обороны. Также в стране есть тысячи эвакуационных центров для использования в случае стихийных бедствий.

Но они находятся не под землей, а в большинстве домов в стране нет подвалов. В этом случае многим людям негде спрятаться в случае ракетного удара со стороны Китая или Северной Кореи.