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Япония задумалась о бомбоубежищах

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Японии рассмотрят законопроект о строительстве бомбоубежищ на случай потенциального конфликта, заявил депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэидзи Фуруя.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы с тех пор считали само собой разумеющимся, больше не соответствует действительности. Мир сильно изменился», — сказал Фуруя в интервью Bloomberg News.

Токио может принять такое решение на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и запусков ракет Северной Кореей.

В крупных японских городах есть обширная сеть метро, которую можно использовать для гражданской обороны. Также в стране есть тысячи эвакуационных центров для использования в случае стихийных бедствий.

Но они находятся не под землей, а в большинстве домов в стране нет подвалов. В этом случае многим людям негде спрятаться в случае ракетного удара со стороны Китая или Северной Кореи.

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Топ комментариев

xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

mosquito__2010

Империя лжи на то и империя лжи что бы обманывать, грабить и убивать с целью наживы. США - есть бесовское...

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.