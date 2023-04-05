Юань вытеснил доллар на торгах в России

Китайский юань вытеснил доллар США и стал наиболее торгуемой валютой в России. До февраля 2022 года объем торгов был ничтожно мал.

Юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной, свидетельствуют данные Bloomberg на основе ежедневных отчетов о сделках Московской биржи.

Санкции, направленные против финансовой системы России, вынудили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединяться к каким-либо ограничениям.

Министерство финансов перевело свои рыночные операции на юань вместо доллара в начале этого года и разработало новую структуру для фонда национального благосостояния, чтобы 60% его активов держались в юанях. Банк России регулярно призывает компании и граждан переводить свои активы в рубли или «дружественные» валюты.

«Сейчас на рынке меньше долларов, так как доходы России снизились из-за падения цен на нефть и снижения экспорта. В то же время импорт сырьевых товаров из России в Китай вырос на 29%, хотя экспорт из Китая стагнирует», — приводит издание комментарий стратега ITI London Искандера Луцко.