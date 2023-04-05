Пассажирский автобус загорелся в Новосибирской области. ВИДЕО

Пассажирский автобус загорелся в Сузунском районе Новосибирской области, пассажиры эвакуировались сами.

ЧП произошло во вторник в 16.25 на 69 километре трассы «К-14 "Р-256 - Сузун"». Автобус перевозил пассажиров по маршруту № 108 «Сузун - Федоровский».

«На ходу произошло возгорание в моторном отсеке, водитель остановил автобус, открыл двери, пассажиры эвакуировались. Водитель начал тушить, оба огнетушителя сработали, но возгорание ликвидировать не удалось. На место оперативно прибыли пожарные», — сообщается в телеграм-канале регионального Минтранса.

В салоне находились 30 человек. Никто не пострадал. В 17.05 пассажиры на резервном автобусе поехали дальше.

В результате пожара автобус ПАЗ полностью выгорел, уточнил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.