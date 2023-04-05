Закрылся сервис доставки PickPoint

Сервис доставки PickPoint принял решение о прекращении работы в России, компания не смогла справиться с финансовыми трудностями.

С 4 апреля PickPoint прекращает прием нового груза от юридических и физических лиц. Все недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам PickPoint с 6 до 30 апреля, приводит «Коммерсантъ» письмо гендиректора компании Надежды Романовой.

Издание сообщает, что с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.

PickPoint — первая в России компания по доставке онлайн-заказов через постаматы. По собственным данным, сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тысяч постаматов и 4,5 тысячипунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны.