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Закрылся сервис доставки PickPoint

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Сервис доставки PickPoint принял решение о прекращении работы в России, компания не смогла справиться с финансовыми трудностями.

С 4 апреля PickPoint прекращает прием нового груза от юридических и физических лиц. Все недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам PickPoint с 6 до 30 апреля, приводит «Коммерсантъ» письмо гендиректора компании Надежды Романовой.

Издание сообщает, что с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.

PickPoint — первая в России компания по доставке онлайн-заказов через постаматы. По собственным данным, сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тысяч постаматов и 4,5 тысячипунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны.

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Экономика #Торговля #IT-бизнес
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xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

GammiPluh

хахахахахах)))) если проржусь, напишу что-нибудь умное в ответ

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.