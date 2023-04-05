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Трамп заявил о риске начала третьей мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший президент США Дональд Трамп
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Третья мировая война может быть развязана под руководством действующего президента США Джо Байдена, заявил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая после предъявления ему обвинений.

«Администрация Байдена может развязать глобальную ядерную войну — третью мировую. <…> Мы не так далеко от этого, верите вы это или нет», — заявил Трамп.

По его словам, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.

«Эскалации конфликта России и Украины не было бы, если бы я был президентом. Все эти жизни могли бы быть спасены, все эти красивые города продолжили бы существовать», — отметил экс-президент.

Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. По подсчетам телеканала Fox News, политику может грозить до 136 лет тюрьмы.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря, а по существу дело начнут рассматривать только в январе 2024 года.

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xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

GammiPluh

хахахахахах)))) если проржусь, напишу что-нибудь умное в ответ

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.