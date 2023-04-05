Трамп заявил о риске начала третьей мировой войны

Третья мировая война может быть развязана под руководством действующего президента США Джо Байдена, заявил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая после предъявления ему обвинений.

«Администрация Байдена может развязать глобальную ядерную войну — третью мировую. <…> Мы не так далеко от этого, верите вы это или нет», — заявил Трамп.

По его словам, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.

«Эскалации конфликта России и Украины не было бы, если бы я был президентом. Все эти жизни могли бы быть спасены, все эти красивые города продолжили бы существовать», — отметил экс-президент.

Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. По подсчетам телеканала Fox News, политику может грозить до 136 лет тюрьмы.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря, а по существу дело начнут рассматривать только в январе 2024 года.