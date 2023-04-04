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Google отменил скандальный лимит в своем облачном хранилище

Источник:
Sibnet.ru
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Гугл диск
Фото: © Sibnet.ru

Компания Google изменила ограничения, которые действуют для пользователей фирменного облачного хранилища Google Drive (Google Диск).

Изменения коснулись лимита в пять миллионов файлов, который вызвал массовое недовольство пользователей. Дело в том, что некоторое время назад Google тайно ввела ограничение на количество файлов, которые пользователь может хранить на Google Drive.

Пользователи, для которых такое ограничение актуально, начали получать сообщения о том, что они не смогут сохранить в облаке новые файлы, пока не удалят что-то из уже хранящегося в Google Drive контента.

«Хотя это затронуло лишь небольшое количество людей, мы отменяем это изменение, поскольку изучаем альтернативные подходы, чтобы обеспечить отличный опыт для всех», — сообщается в официальном блоге Google Drive.

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