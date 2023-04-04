Финляндия стала членом НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО, документ передан госсекретарю США Блинкену.

Глава финского внешнеполитического ведомства назвал момент подписания «историческим». 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят финский флаг, страна официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Финляндия подала заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Финский парламент одобрил вхождение страны в альянс 1 марта 2023 года, все страны альянса поддержали это решение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств альянса заявил, что «вступление Финляндии в НАТО является лучшим подарком на день рождения альянса».

В свою очередь, Россия пригрозила принять ответные меры военно-технического и «иного характера» для «устранения угроз». МИД РФ также предупредил, что присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Москвы и Хельсинки.