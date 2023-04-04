Финляндия вступила в НАТО: северный сосед стал военной угрозой

Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом НАТО. В результате общая граница стран альянса с Россией увеличилась вдвое с 1 215 километров, а Балтийское море де-факто стало внутренним водоемом для военного блока.

На вооружении финской армии находятся 200 немецких танков «Леопард», 212 БМП, 49 САУ, 218 буксируемых гаубиц, 56 РСЗО, 54 американских истребителя F-18/А и 47 британских штурмовиков Hawker Siddeley Hawk.

НАТО открывает северный фронт

До недавнего времени Финляндия оставалась одной из шести стран Евросоюза, не являвшейся членом НАТО, хотя финнов звали в альянс с момента образования военного блока в 1949 году. Несмотря на все попытки, Хельсинки стойко придерживался курса нейтралитета, закрепленного Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией 1948 года.

Однако с середины 1990-х годов Финляндия начала постепенное сближение с блоком — так, в 1994 году она стала участником программы «Партнерство ради мира», а в 1997 году членом Совета евро-атлантического партнерства. Финская армия частично перешла на натовские стандарты.

В 2008 году Финляндия присоединилась к Силам быстрого реагирования блока, в 2014 году — к Программе расширенных возможностей, направленной на усиление оперативной совместимости войск. После этого альянс получил право перебрасывать на финскую территорию свои контингенты и проводить там учения.

учения НАТО на северной границе с Россией Фото : U.S. Army Europe / Public Domain Mark

Несмотря на очевидную дружбу с альянсом, идея полноценной интеграции в Североатлантический блок не пользовалась среди финнов значительной поддержкой. Так, в январе 2022 года за вступление в НАТО высказывались лишь 28% граждан страны.

Ситуацию изменила спецоперация России на Украине. 13 апреля 2022 года Государственный совет Финляндии представил доклад по внешней политике и политике безопасности, в котором впервые упоминалась «российская угроза». В качестве реакции на геополитические изменения предлагалось рассмотреть присоединение страны к НАТО.

Финский парламент решение поддержал — 188 депутатов проголосовали «за», лишь восемь сказали «нет». 18 мая Финляндия подала официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс, которую одобрили все страны НАТО, включая Венгрию и Турцию, которые изначально были против.

НАТО — Организация Североатлантического договора, военно-политический альянс государств, членам которого гарантируется коллективная безопасность с помощью политических и военных средств. Альянс основан в апреле 1949 года, первоначально включал 12 стран, теперь — 31.

Как отреагирует Россия

После вхождения в недружественный военный блок Финляндия перестала быть для России нейтральным государством. С учетом протяженной общей границы (1340 километров) от Москвы потребуются дополнительные меры безопасности на северном направлении.

В ближайшее время США получат доступ ко всей военной инфраструктуре республики, со временем на территории Финляндии появится ограниченный военный контингент НАТО. В среднесрочной перспективе нельзя исключать размещения там ядерного оружия, что может привести к непредсказуемым последствиям.

С военной точки зрения под угрозой внезапного удара теперь один из крупнейших российских городов — Санкт-Петербург, который расположен от финской границы на расстоянии буквально дневного перехода бронетехники.

Россия в случае потенциального конфликта с альянсом должна будет учитывать присутствие на границе финской армии, в составе которой 12 тысяч профессиональных военных и 22 тысячи призывников.

Новая угроза воспринимается Москвой серьезно — в Петрозаводске началось развертывание армейского корпуса, в Карелии усиливаются подразделения ПВО, наращивается морская группировка в Балтийском море.

Политолог Максим Жаров отмечал, что одной из реакций на изменение баланса сил в северной Европе также можно считать недавнее объявление президента РФ Владимира Путина о предстоящем размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.