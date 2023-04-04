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Путин запретил повышать тарифы ЖКХ

Источник:
ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Индексация тарифов ЖКХ будет проведена только в июле 2024 года, изменений тарифов до этого времени быть не должно, заявил президент Владимир Путин.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — сказал российский лидер на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш».

При этом Путин уточнил, что стоимость проезда в городском транспорте может вырасти. «Да, растут, конечно, стоимость проезда в городском транспорте, может быть, и так далее, но это тоже в известной степени вещь неизбежная, если мы хотим обновлять транспорт», — добавил он.

Он также выразил надежду, что собранные в результате проведенной в декабре внеплановой индексации тарифов деньги пойдут на развитие систем ЖКХ в российских регионах.

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Экономика #Деньги #Россия
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