Путин запретил повышать тарифы ЖКХ

Индексация тарифов ЖКХ будет проведена только в июле 2024 года, изменений тарифов до этого времени быть не должно, заявил президент Владимир Путин.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — сказал российский лидер на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш».

При этом Путин уточнил, что стоимость проезда в городском транспорте может вырасти. «Да, растут, конечно, стоимость проезда в городском транспорте, может быть, и так далее, но это тоже в известной степени вещь неизбежная, если мы хотим обновлять транспорт», — добавил он.

Он также выразил надежду, что собранные в результате проведенной в декабре внеплановой индексации тарифов деньги пойдут на развитие систем ЖКХ в российских регионах.