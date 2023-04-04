Coca-Cola оказалась крупнейшим производителем кокаина

Компания Coca-Cola ежегодно производит чистого кокаина на сумму до 2 миллиардов долларов — наркотическое вещество является побочным результатом в технологическом процессе.
Для производства популярных напитков Coca-Cola проводит обработку листьев коки с целью получить секретный ингредиент. Весь процесс осуществляется на небольшом химическом заводе, которым управляет компания Stepan, пишет Daily Mail.
Полученный в результате кокаин отправляют компании Mallinckrodt, которая использует «отходы производства» Coca-Cola для изготовления местного анестетика, востребованного медицинской отраслью.
Отмечается, что Stepan в этом году продлила свое разрешение на импорт листьев коки и производство кокаина, выданное Управлением по борьбе с наркотиками США. Она является единственной американской компанией с подобной лицензией.
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