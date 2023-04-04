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Сбежавший из Италии Артем Усс находится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Артем Усс
Артем Усс
Фото: © социальные сети Артема Усса

Сын красноярского губернатора Артем Усс сообщил, что сейчас находится в России. Ранее он сумел сбежать из-под домашнего ареста в пригороде Милана, где ожидал экстрадиции в США.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им»,— цитирует Усса РИА Новости.

По его словам, он совершил побег «вынужденно» из-за неверия в объективность правосудия в Италии. Усс отметил, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться перед США».

«Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов "прогнуться" под давлением властей США»,— сказал Усс.

Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвинили его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

21 марта 2023 года итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США. 23 марта он сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Итальянские СМИ утверждали, что побег организовали его сообщники.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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