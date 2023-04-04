Сменился лидер в списке богатейших россиян

Основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко впервые занял первую строчку в российском списке Forbes. Он опередил главу «Норникеля» Владимира Потанина.

Состояние Мельниченко оценивается в 25,2 миллиарда долларов — за год оно выросло вдвое, в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений, отмечает издание.

На втором месте в рейтинге богатейших бизнесменов России оказался миллиардер Владимир Потанин — крупнейший акционер «Норильского никеля». Состояние бизнесмена оценивается в 23,7 миллиарда долларов.

Лидер прошлогоднего списка, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин оказался только на третьем месте с показателем 22,1 миллиарда долларов. При этом за год его состояние выросло на 3,7 миллиарда, подчеркивают авторы рейтинга.

Также в топ-10 рейтинга попали:

глава правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (21,6 миллиарда долларов)

гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (20,9 миллиарда долларов)

экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (20,5 миллиарда долларов)

совладелец «НОВАТЭК» Геннадий Тимченко (18,5 миллиарда долларов)

основной акционер USM Алишер Усманов (14,4 миллиарда долларов)

совладелец Альфа-банка Михаил Фридман (12,6 миллиарда долларов)

основатель Telegram Павел Дуров (11,5 миллиарда долларов)

Всего в данный момент долларовыми миллиардерами являются 22 россиянина, их совокупное состояние оценивается в 276,7 миллиарда долларов.