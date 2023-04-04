«Яндекс» представил новую колонку «Станция Макс»

Российская компания «Яндекс» представила новую версию фирменной умной колонки «Станция Макс». Модель 2023 года впервые получила поддержку протокола умного дома Zigbee.

Технически новая версия колонки повторяет уже существующую флагманскую модель — заявлены трехполосный звук через пять динамиков общей мощностью 65 Вт с технологией Dolby Audio, поддержка 4K-видео в 4К и LED-экран, семь встроенных микрофонов, Wi-Fi и Bluetooth.

При этом колонка получила собственный модуль Zigbee, который позволяет интегрировать «Станцию Макс» с датчиками, лампочками, розетками и другими аксессуарами различных производителей, поддерживающих стандарт Zigbee.

Новый протокол позволяет создавать локальные сценарии для автоматического запуска устройства, в том числе без подключения к интернету. Устройство также получило поддержку нового унифицированного протокола умного дома Matter.

Новая «Станция Макс» доступна в сером, синем, черном и бордовом цветах. Продажи колонки «Яндекс» с поддержкой Zigbee начнутся весной 2023 года.