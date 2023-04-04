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«Яндекс» представил новую колонку «Станция Макс»

Источник:
Sibnet.ru
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колонка «Станция Макс»
колонка «Станция Макс»
Фото: © «Яндекс»

Российская компания «Яндекс» представила новую версию фирменной умной колонки «Станция Макс». Модель 2023 года впервые получила поддержку протокола умного дома Zigbee.

Технически новая версия колонки повторяет уже существующую флагманскую модель — заявлены трехполосный звук через пять динамиков общей мощностью 65 Вт с технологией Dolby Audio, поддержка 4K-видео в 4К и LED-экран, семь встроенных микрофонов, Wi-Fi и Bluetooth.

При этом колонка получила собственный модуль Zigbee, который позволяет интегрировать «Станцию Макс» с датчиками, лампочками, розетками и другими аксессуарами различных производителей, поддерживающих стандарт Zigbee.

Новый протокол позволяет создавать локальные сценарии для автоматического запуска устройства, в том числе без подключения к интернету. Устройство также получило поддержку нового унифицированного протокола умного дома Matter.

Новая «Станция Макс» доступна в сером, синем, черном и бордовом цветах. Продажи колонки «Яндекс» с поддержкой Zigbee начнутся весной 2023 года.

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