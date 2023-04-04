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НАТО проигнорирует заявку Украины на вступление

Источник:
Sibnet.ru
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Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Страны Североатлантического альянса отказываются обсуждать конкретные сроки вступления Украины в НАТО на фоне военного конфликта Киева с Москвой.

«Письмо-заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем ее. Ладно, прямо сейчас может быть, что членство — не вариант. Но мы можем предпринять конкретные действия помимо этого или в поддержку этого, чтобы показать, что мы верим в него», — цитирует одного из дипломатов альянса Financial Times.

Другой источник, приближенный к руководству НАТО, указал на невозможность предложить Украине членство в блоке в ближайшее время. По его словам, альянс испытывает нехватку финансирования, которое замедляет процесс принятия новых членов.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Несмотря на поддержку некоторых стран альянса, членство Киева в военном блоке Запада пока не вызывает консенсуса среди его участников.

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Политика #Мир #Армия
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