Представлен седан «Москвич-6»

Автозавод «Москвич» представил седан «Москвич-6», предназначенный для ежедневных поездок по городу. В основе модели — китайский лифтбек JAC Sehol A5.

Седан «Москвич-6» представили мэру Москвы Сергею Собянину, посетившему автозавод. «Это современный автомобиль С-класса, который отличают продуманная эргономика и высокий уровень комфорта, широкие мультимедийные возможности и просторный багажник», — говорится в сообщении пресс-службы МАЗ «Москвич».

«Москвич-6» — это седан длиной 4,78 метра, шириной 1,82 метра и высотой 1,492 метра с колесной базой 2,77 метра и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями.

Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автомобиль получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона и яркий запоминающийся дизайн кузова. Оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

В продажу модель поступит во второй половине 2023 года. Цена не объявлена.

«Москвич-6» — это лифтбек JAC Sehol A5. Модель была представлена на Шанхайском автосалоне 2021 года.