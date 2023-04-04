НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен седан «Москвич-6»

Источник:
Sibnet.ru
180 0

Автозавод «Москвич» представил седан «Москвич-6», предназначенный для ежедневных поездок по городу. В основе модели — китайский лифтбек JAC Sehol A5.

Седан «Москвич-6» представили мэру Москвы Сергею Собянину, посетившему автозавод. «Это современный автомобиль С-класса, который отличают продуманная эргономика и высокий уровень комфорта, широкие мультимедийные возможности и просторный багажник», — говорится в сообщении пресс-службы МАЗ «Москвич».

«Москвич-6» — это седан длиной 4,78 метра, шириной 1,82 метра и высотой 1,492 метра с колесной базой 2,77 метра и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями.

Седан «Москвич-6»
Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автомобиль получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона и яркий запоминающийся дизайн кузова. Оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

В продажу модель поступит во второй половине 2023 года. Цена не объявлена.

«Москвич-6» — это лифтбек JAC Sehol A5. Модель была представлена на Шанхайском автосалоне 2021 года.

Тема: Русские машины
ChatGPT дал свое определение «членовозам»
«Москвич» выпустит в 2023 году седан и кроссовер
Новые «Москвичи» появились в парке ГИБДД
Медведев посчитал цены на «Москвичи» высоковатыми
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»
Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
Китай подготовится к масштабной войне
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО проигнорирует заявку Украины на вступление
Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно
Представлен седан «Москвич-6»
Французский эксперт заявил о неизбежном отказе мира от доллара
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
74
Песков заявил о долгой «гибридной войне»
49
Глава Венгрии заявил о возможной отправке на Украину миротворцев
43
Китай подготовится к масштабной войне
42
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
34
Шойгу сообщил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов