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Экс-глава АвтоВАЗа похвастался успехами узбекистанского UzAuto

Источник:
Sibnet.ru
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Конвейер на заводе UzAuto
Фото: © UzAuto

Швед Бу Андерссон, руководивший АвтоВАЗом, а сейчас возглавляющий UzAuto Motors в Узбекистане, похвастался, что его предприятие «разгромило» АвтоВАЗ.

«В 2022 UzAuto Motors произвела и продала на 40% больше автомобилей — 335 тысяч. Мы разгромили российский АвтоВАЗ. Они продали 200 тысяч автомобилей», — сказал Андерссон шведскому изданию Dagens industri.

Он отметил, что Россия была важным экспортным рынком, а несколько крупных поставщиков были российскими, но после введение санкций все контакты прекратились.

UzAuto Motors производит автомобили Chevrolet по лицензии General Motors, двигатели для них выпускает UzAuto Motors Powertrain, которым также руководит Андерссон.

Андерссон возглавлял АвтоВАЗ в 2014-2016 годах. При нем были разработаны и запущены в производство Lada Vesta и Lada XRay, повышены цены на машины, а также отремонтированы туалеты.

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Авто #Автопром #Авторынок
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