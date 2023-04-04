Бананы, цитрусы, орехи и яйца лучше, чем кофе помогут взбодриться, если ощущается упадок сил, сообщает Управление Роспотребнадзора РФ по Красноярскому краю.

Бананы содержат магний и калий – макроэлементы, важные для нормального функционирования всего организма. Витамины E, C и B6 регулируют клеточное деление и обмен веществ.

Фруктоза и глюкоза — быстрые углеводы дадут мгновенный всплеск энергии. Но увлекаться тем, кто хочет похудеть, стоит есть не больше 1–2 фруктов в первой половине дня.

«Яйца также помогут стать бодрее. Они содержат железо, белки и холин (витамин группы В) – эти вещества необходимы для активной работы мозга. Кроме того, белок помогает нарастить мышечную массу. А она, в свою очередь, поддерживает здоровый метаболизм и способствует эффективному энергообмену», — говорится в сообщении.

Орехи помогают нормализовать обмен веществ и стимулировать работу мозга. Они содержат медь, магний и рибофлавин (витамин группы B, необходимый для выработки энергии организмом).

Цитрусовые бодрят организм двумя способами. Их кожура содержит эфирные масла, стимулирующие работу мозга. Еще цитрусовые содержат очень много витамина С. Он играет важную роль в синтезе нейромедиаторов — норадреналина, серотонина, а также является антиоксидантом.