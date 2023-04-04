Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в Донбассе

Экс-глава «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал российских военнослужащих в Донбассе не покупать продукты и сигареты у местных жителей и не пить воду из колодцев.

«Прошу бойцов свести к нулю закупки у местного населения в прифронтовой полосе сигарет и продуктов питания. <…> То же касается и питьевой воды — воду из колодцев не употреблять!» — написал Рогозин в телеграм-канале.

Он отметил, что это «вопрос здоровья и жизни» бойцов, а пишет все это, «опираясь на тревожные факты».

«С местным населением обеих освобожденных областей взаимодействовать, помогать гуманитаркой и пр., но ничего у него не покупать! Ничего!» — предупредил Рогозин.

В середине марта Рогозин уже призывал бойцов пользоваться бутилированной водой. «Местная колодезная вода плохого качества, да и от диверсий никто не застрахован. Помните, как в фильме «Бумбараш» банда колодцы травила? Ну так с тех пор ничего не изменилось», — писал он.