Павел Воля запустил собственное юмористическое шоу на ТНТ

Новая развлекательная программа «Шоу Воли» выйдет на канале ТНТ с 16 апреля, в ней Павел Воля будет в юмористическом стиле обсуждать новости с гостями.

Каждый вечер воскресенья Павел Воля вместе с приглашенными гостями – звездами и самыми обычными людьми – подведет итоги уходящей недели. Зрители узнают о событиях, произошедших в мире, а также услышат мнение от звезд и ведущих.

«Это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких-либо спойлеров. Но от себя хочу сказать: вам будет интересно, мы вас рассмешим, вы будете приятно удивлены. И обязательно будет то, чего вы точно не ожидаете», — цитирует пресс-служба ТНТ Павла Волю.

Премьера «Шоу Воли» состоится 16 апреля в 22.00 на телеканале ТНТ.