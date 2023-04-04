Павел Воля запустил собственное юмористическое шоу на ТНТ

Новая развлекательная программа «Шоу Воли» выйдет на канале
ТНТ с 16 апреля, в ней Павел Воля будет в юмористическом стиле обсуждать
новости с гостями.
Каждый вечер воскресенья Павел Воля вместе с приглашенными
гостями – звездами и самыми обычными людьми – подведет итоги уходящей недели. Зрители
узнают о событиях, произошедших в мире, а также услышат мнение от звезд и
ведущих.
«Это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение.
Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без
каких-либо спойлеров. Но от себя хочу сказать: вам будет интересно, мы вас
рассмешим, вы будете приятно удивлены. И обязательно будет то, чего вы точно не
ожидаете», — цитирует пресс-служба ТНТ Павла Волю.
Премьера «Шоу Воли» состоится 16 апреля в 22.00 на телеканале ТНТ.