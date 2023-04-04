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Французский эксперт заявил о неизбежном отказе мира от доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Отказ от доллара в мировых экономических отношениях — необратимый процесс, который, в частности, объясняется использованием США своей валюты в качестве средства давления на другие страны, заявил эксперт в области геополитики Рено Жирар.

«Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара», — написал Жирар в колонке для газеты Le Figaro.

В качестве примера давления США на другие страны Жирар привел ситуацию, когда в 2014 году банк BNP Paribas заплатил штраф США в размере 9 миллиардов долларов за то, что «финансировал в долларах экспорт с Кубы, из Судана и Ирана», находящиеся под американским эмбарго.

Следующим шагом в «преобразовании доллара в оружие» он назвал заморозку долларовых резервов Центробанка России на фоне спецоперации РФ на Украине. Некоторые страны в связи с этим начали сокращать торговлю в американской валюте.

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на фоне этого планируют создать собственную валюту для финансирования торговли, отметил Жирар.

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