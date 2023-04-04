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Галустян получил гражданство Армении и объяснился в любви к России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Михаила Галустяна

Шоумен Михаил Галустян объявил, что получил гражданство Армении, но покидать Россию, не планирует.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя родина и точка», — написал Галустян в соцсети.

По поводу получения гражданства Армении шоумен сказал, что эта страна его историческая и этническая Родина и он гордится, что армянин.

Галустян уверен, что Армения и Россия всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях. А его оправдания за получение гражданства нужны для того, чтобы в СМИ не было «кривотолков».

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