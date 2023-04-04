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HBO задумал приквел «Игры престолов» про Эйгона Таргариена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра престолов»

Руководство HBO обсуждает идею создания сериала-приквела «Игры престолов». Его сюжет будет сосредоточен на Эйгоне I Таргариене и его сестрах.

Проект находится на ранней стадии производства. Сначала HBO может выпустить полнометражный фильм, а после него сериал, сообщили источники изданию Variety.

Эйегон I Таргариен, по книге «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, — первый король Вестероса из валирийской династии Таргариенов.

Используя трех драконов, Эйегон I завоевал континент в ходе серии войн, основал Королевскую гавань и объединил Семь королевств в единую страну. Все последующие Таргариены — его потомки.

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Культгид #Кинематограф
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