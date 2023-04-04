HBO задумал приквел «Игры престолов» про Эйгона Таргариена

Фото: © кадр из сериала «Игра престолов»
Руководство HBO обсуждает идею создания сериала-приквела
«Игры престолов». Его сюжет будет сосредоточен на Эйгоне I Таргариене и его сестрах.
Проект находится на ранней стадии производства. Сначала HBO может выпустить полнометражный фильм, а после него сериал, сообщили источники изданию Variety.
Эйегон I Таргариен, по книге «Песнь Льда и Огня» Джорджа
Мартина, — первый король Вестероса из валирийской династии Таргариенов.
Используя трех драконов, Эйегон I завоевал континент в ходе серии войн, основал Королевскую гавань и объединил Семь королевств в единую страну. Все последующие Таргариены — его потомки.