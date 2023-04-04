Клещи начали заражать людей новым вирусом

Ученые новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей человеку.

«Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра «Вектор» Михаил Карташов.

Вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, который ранее был обнаружен в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Патоген входит в семейство вирусов, передающихся в основном членистоногими и вызывающих такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и другие.

Первые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. Заболевание сопровождалось 3-5-дневной лихорадкой с острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы были отрицательными.

Спустя более чем десять лет ученые смогли провести генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования были отобраны архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.