НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Клещи начали заражать людей новым вирусом

Источник:
Sibnet.ru
251 0
Клещ
Фото: pixabay.com/ru/users/erik_karits-15012370/

Ученые новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей человеку.

«Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра «Вектор» Михаил Карташов.

Вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, который ранее был обнаружен в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Патоген входит в семейство вирусов, передающихся в основном членистоногими и вызывающих такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и другие.

Как клещи охотятся на людей?

Первые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. Заболевание сопровождалось 3-5-дневной лихорадкой с острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы были отрицательными.

Спустя более чем десять лет ученые смогли провести генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования были отобраны архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.

Еще по теме
Растения «кричали» при стрессе
Ученый РАН объяснил генетические болезни первородным грехом
Томские ученые пустят тараканов и червей на пищевые добавки
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
смотреть все
Наука #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»
Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
Китай подготовится к масштабной войне
Обсуждение (0)
Картина дня
Силуанов поддержал выплату зарплат цифровыми рублями
Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно
Французский эксперт заявил о неизбежном отказе мира от доллара
Twitter неожиданно сменил логотип на мемную собаку
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Глава Венгрии заявил о возможной отправке на Украину миротворцев
42
Китай подготовится к масштабной войне
42
Россия разбомбила «теневой штаб» НАТО на Украине
34
Шойгу сообщил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов
32
Бывшие военные из США предположили, куда сбежит Зеленский