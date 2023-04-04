Twitter неожиданно сменил логотип на мемную собаку

Социальная сеть Twitter неожиданно заменила синюю птичку в логотипе на собаку сиба-ину из известного мема, которую использует криптовалюта Dogecoin.

Владелец Twitter Илон Маск сменил логотип по предложению пользователя Chairman, который в марте предложил ему купить эту соцсеть. Он также писал, что после покупки ему стоит сменить логотип с синей птицы на интернет-мем Doge.

Маск выложил у себя скриншот с новым логотипом и подписал его: «Как обещал». Неизвестно, как долго продлиться эта акций. На внутренних страницах и в приложении логотип остался прежним.

После того, как Twitter сменил логотип, цена криптовалюты Dogecoin (DOGE) выросла более чем на 25%. Маск не раз положительно отзывался об этой криптовалюте.

Мем Doge стал популярен в 2013 году. На фотографии, которая стала его основой, изображена собака породы сиба-ину по имени Кабосу.