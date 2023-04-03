Россиян обяжут пускать в квартиры сотрудников ЖКХ

Российских собственников квартир и частных домов планируют обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления.

Сейчас по закону без согласия жильцов можно попасть в дом только в случае аварии, которая угрожает жизни соседей, что создает проблемы коммунальщикам, пишут «Известия». Изменения в законодательстве обеспечат проведение запланированной реформы.

Предполагается, что административная ответственность будет предусмотрена для граждан за повторный отказ от допуска коммунальщиков в свой дом. Таким россиянам планируется назначать штрафы.

Расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла планируется включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В платежных документах жильцов появятся расходы на покупку, установку, обслуживание, проверку и замену устройств.

Замену счетчиков на умные в нежилых зданиях начнут проводить с 2025 года, а в жилых домах — с 2027 года. Согласно замыслу Минстроя, умные счетчики будут устанавливать ресурсосберегающие компании.