Lada Vesta NG появится в салонах в середине апреля

«АвтоВАЗ» начнет поставки седанов и универсалов Vesta NG дилерам уже в середине апреля, сообщил директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский.

Цены и комплектации Vesta NG объявят позже, ближе к официальному старту продаж, но дилеры смогут демонстрировать авто потенциальным покупателям. Официальные продажи должны начаться в мае, передает агентство «Автостат».

Серийное производство Lada Vesta NG началось в Тольятти 3 марта. Пока что все машины выпускаются только с восьмиклапанным 90-сильным мотором ВАЗ-11182. Более мощный 16-клапанный двигатель обещают вернуть на конвейер в мае.

При этом пока автопроизводитель вынужден выпускать некомплектные автомобили Lada Vesta NG. Из-за нехватки стабилизаторов поперечной устойчивости, поставляемых из Чехии, с конвейера сойдет до тысячи некомплектных машин.