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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta NG появится в салонах в середине апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Эмблема Лада
Фото: © Sibnet.ru

«АвтоВАЗ» начнет поставки седанов и универсалов Vesta NG дилерам уже в середине апреля, сообщил директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский.

Цены и комплектации Vesta NG объявят позже, ближе к официальному старту продаж, но дилеры смогут демонстрировать авто потенциальным покупателям. Официальные продажи должны начаться в мае, передает агентство «Автостат».

Серийное производство Lada Vesta NG началось в Тольятти 3 марта. Пока что все машины выпускаются только с восьмиклапанным 90-сильным мотором ВАЗ-11182. Более мощный 16-клапанный двигатель обещают вернуть на конвейер в мае.

При этом пока автопроизводитель вынужден выпускать некомплектные автомобили Lada Vesta NG. Из-за нехватки стабилизаторов поперечной устойчивости, поставляемых из Чехии, с конвейера сойдет до тысячи некомплектных машин.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........

shatlnk

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Удавиков

Геноцид японией китайского народа в 1937-1945 г Китай не забудет.