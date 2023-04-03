Shaman стал стариком из‑за патриотичных песен

Певец Shaman состарил себя выбором патриотичного репертуара, считает Лайма Вайкуле. По ее мнению, 30-летний артист должен в поиске себя побыть плохим.

Вайкуле оценила творчество Shaman'a (Ярослава Дронова) в интервью Ксении Собчак. Певица убеждена, что уникальный голос артиста ничего не значит, поскольку Shaman избрал неверный творческий путь.

«Он (Shaman) должен быть отрицательным, он должен пройти какие-то такие вещи, чтобы познать себя. А он: «Орленок, орленок». В 30 лет. Да ну его, неинтересно», — сказала Вайкуле.

Артистка сказала, что не слушает песни Shaman'a и не сможет идентифицировать его по голосу. Зато репертуар автора хита «Я русский» ей более чем понятен.

«У тебя столько еще (впереди), ты еще так можешь быть плохим человеком, я имею ввиду "плохим" — не кошек вешать, а хулиганить можешь. А он уже старый пердун. Ну куда он?», — завершила певица.

Shaman пока не отреагировал на замечание Лаймы Вайкуле, но обычно певец всегда позитивно относится к критике.