Китай изменил позицию по Курилам

Китай впервые с 1964 года изменил свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов.

Бывший председатель КНР Мао Цзэдун 59 лет назад выразил поддержку Японии по вопросу принадлежности Курил. С тех пор официальный Пекин не поднимал данную тему, пишет агентство Kyodo.

Однако в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным нынешний председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон» в Курильском вопросе.

Агентство отмечает, что такая риторика указывает на изменение китайской позиции в пользу Москвы. Поддержка Китая «укрепит уверенность России и еще больше затруднит переговоры» о мирном договоре с Японией, подчеркивает автор статьи.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

Япония оспаривает принадлежность России Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, тогда как Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав страны по итогам Второй мировой войны на законных основаниях.