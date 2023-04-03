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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай изменил позицию по Курилам

Источник:
Sibnet.ru
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Китай впервые с 1964 года изменил свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов.

Бывший председатель КНР Мао Цзэдун 59 лет назад выразил поддержку Японии по вопросу принадлежности Курил. С тех пор официальный Пекин не поднимал данную тему, пишет агентство Kyodo.

Однако в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным нынешний председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон» в Курильском вопросе.

Агентство отмечает, что такая риторика указывает на изменение китайской позиции в пользу Москвы. Поддержка Китая «укрепит уверенность России и еще больше затруднит переговоры» о мирном договоре с Японией, подчеркивает автор статьи.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

Япония оспаривает принадлежность России Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, тогда как Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав страны по итогам Второй мировой войны на законных основаниях.

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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........